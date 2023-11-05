الرئيسية تقارير مصرية أخبار 24 ساعة.. وزير الصحة يتفقد تمركز سيارات الإسعاف بمعبر رفح البرى الأحد، 05 نوفمبر 2023 12:00 ص معبر رفح إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها: غدا.. بدء التشغيل التجريبي لمونوريل العاصمة الإدارية و11 محطة مترو جديدة وزير الصحة يتفقد تمركز سيارات الإسعاف بمعبر رفح البرى فى محافظة شمال سيناء وزير الصحة يتوجه للعريش لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطنيين وزير التعليم العالي يؤكد جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى قطاع غزة التعليم تتيح رابطا إلكترونيا لتوضيح أسباب عدم اجتياز "مسابقة 30 ألف معلم" فيديو.. تنمية شمال سيناء.. إرادة وتحدى طقس حار غدا وشبورة كثيفة وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 31 درجة وزير التعليم: تطوير المرحلة الثانوية بإطلاق حوار مجتمعى يضم كل الأطراف وزير الصحة يوجه بتوفير أطراف صناعية للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين وزير الصحة: نستقبل نحو 40 حالة إصابة من الجانب الفلسطينى يوميا الزراعة تصدر العدد الحادى عشر من مجلتها الشهرية "MALR" وزير التعليم العالي يلتقي وفد الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة بالمملكة المتحدة وزارة الأوقاف تمنح جائزة التميز الوظيفى لعام 2023 لخمسة من أوقاف الجيزة وزيرة التضامن تفتتح مشروع قرى آمنة غذائيًا بمركز الفرافرة فى الوادي الجديد وزير التعليم ومحافظ الإسماعيلية يتابعان انتظام سير العام الدراسى.. صور وزيرة التضامن تتفقد بيوت الطلبة ومركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالوادى الجديد وزيرة التضامن تدشن المرحلة الثانية لمزرعة النخيل بالوادى الجديد وتخصيص العائد للأسر الأولى بالرعاية تعرف على خطوط أوتوبيسات معرض النقل ومواعيدها.. إنفوجراف تفاصيل تطوير منظومة الجر الكهربائى فى مصر بوزارة النقل اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخبار مصر اليوم التعليم الصحة معبر رفح مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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