اليوم السابع
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الأحد، 05 نوفمبر 2023 12:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أخبار 24 ساعة.. وزير الصحة يتفقد تمركز سيارات الإسعاف بمعبر رفح البرى

الأحد، 05 نوفمبر 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وزير الصحة يتفقد تمركز سيارات الإسعاف بمعبر رفح البرى معبر رفح
إعداد سيد الخلفاوى

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