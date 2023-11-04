تعرف على خطوط أوتوبيسات معرض النقل ومواعيدها.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

وفرت وزارة النقل، وسائل نقل جماعي لنقل رواد معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023 المقرر انطلاق فعالياته غدا الأحد، من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض من 5 لـ8 نوفمبر الجارى ومنها:

- توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض.

- ربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمه الاتوبيس الترددي .

- توفير اتوبيسات لنقل زائري المعرض من المحافظات القريبة للقاهرة يومياً من الساعة 8 صباحا والعودة بهم الساعة 5 عصرا.

- الاتوبيسات تنطلق من ( الفيوم – بني سويف – الاسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الاسماعيلية – السويس – المنصورة، الزقازيق وفاقوس.

- ينطلق معرض النقل الذكى للشرق الاوسط وافريقيا 5 نوفمبر ويستمر حتى 8 نوفمبر، بمركز مصر للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس السيسى .