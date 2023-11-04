اليوم السابع
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وزارة الأوقاف تمنح جائزة التميز الوظيفى لعام 2023 لخمسة من أوقاف الجيزة

السبت، 04 نوفمبر 2023 02:40 م
وزارة الأوقاف تمنح جائزة التميز الوظيفى لعام 2023 لخمسة من أوقاف الجيزة جائزة التميز الوظيفي لعام 2023م لخمسة من أوقاف الجيزة
كتب لؤى على

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عملاً من وزارة الأوقاف على تكريم وتشجيع المتميزين من العاملين بها من الأئمة والواعظات والإداريين ومقيمي الشعائر والمؤذنين التابعين للوزارة، تم إطلاق جائزة التميز الوظيفي لتكريم أفضل العاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها بكل محافظة على حدة، وتشمل الجوائز أفضل مائة موظف على مستوى الجمهورية للعام 2023م، وقد اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الفائزون بجائزة التميز الوظيفي من مديرية أوقاف الجيزة وهم:
 
أولًا: الفائزون بجائزة التميز الوظيفي من الفئة (أ) وجائزتهم 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير، وهم:
1- أ.د أحمد حسين محمد إبراهيم - عميد كلية الدعوة السابق - خطيب مكافأة - (10 آلاف جنيه وشهادة تقدير).
2- الواعظة جيهان يس يوسف محمود عبد الحافظ - واعظة معتمدة - (10 آلاف جنيه وشهادة تقدير).
ثانيًا: الفائزون بجائزة التميز الوظيفي من الفئة (أ) وجائزتهم 5 آلاف جنيه وشهادة تقدير، وهم:
1- الشيخ هلال خليل عبد الحميد حميدة - مفتش دعوة - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).
2- الشيخ محسن السيد محمد السيد - مفتش دعوة - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).
3- الشيخ محمود عابدين أحمد أبو الحسن - إمام وخطيب - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير). 
وذلك بناءً على تقرير مديرية أوقاف الجيزة، وما قدمه رئيس القطاع الديني واللجنة المختصة بديوان عام وزارة الأوقاف.
 
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وزارة الاوقاف

جائزة التميز الوظيفى

الجيزة

الاوقاف




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