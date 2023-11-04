غدا.. بدء التشغيل التجريبي لمونوريل العاصمة الإدارية و11 محطة مترو جديدة

كتب سيد الخلفاوى

تنطلق غدًا الأحد فعاليات المعرض الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا 2023Trans-MEA، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك خلال الفترة من (5) إلى (8) نوفمبر 2023 تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل فى مصر"، بمركز مصر للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر البث المباشر لعدد من المشروعات وسيتم خلالها الإذن بالتشغيل التجريبى للمرحلة الثالثة والنهائية للخط الثالث للمترو، من محطة الطريق الدائرى، والإذن بالتشغيل التجريبى لمونوريل شرق النيل من محطة المشير، والإذن بتشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط سكة حديد بنى سويف/أسيوط من برج المنيا، والإذن بتشغيل وافتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية خاصة بمشروع القطار الكهربائى السريع.

ويقام المعرض فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (الطرق والكبارى - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائى - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري) خلال الفترة من (2014- 2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه.

- ويتضمن المعرض خلال فترة انعقاده العديد من الفعاليات وهى..

• اصطفاف بالساحة الخارجية للمعرض لمشروعات الجر الكهربائى (القطار الكهربائى السريع، القطار الكهربائى الخفيف، مونوريل شرق وغرب النيل، الخط الثالث للمترو ) والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية " عربة قلاب – عربة غلال " ومزلقان الكترونى ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعى الحديثة صديقة البيئة " الأتوبيس الترددى BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسى العاصمة " ولنش بحرى تحيا مصر فيبر جلاس.

• جناح لوزارة النقل يضم عدد 12 جهة تابعة للوزارة لعرض المشروعات والأنشطة والخدمات المختلفة ويضم الجناح شاشة رئيسية سيتم من خلالها استعراض اهم المشروعات الجديدة وجهود توطين وزارة النقل لتوطين صناعة النقل وأهم الفرص الاستثمارية فى كافة قطاعات النقل.

• عقد عدد من الندوات وورش العمل التخصصية فى قطاعات النقل المختلفة فى كافة أيام المؤتمر.

• توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال النقل.

• كما سيشهد المعرض هذا العام تخصيص ساحة للابتكار لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية.

- يشارك فى المعرض هذا العام 350 شركة من ما يقارب من 50 دولة.

- تم توفير وسائل نقل جماعى لنقل رواد المعرض من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض (توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض) بالإضافة لربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي.

- كما تم توفير اتوبيسات لنقل زائرى المعرض من خارج القاهرة يومياً وذلك من (الفيوم – بنى سويف – الإسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الإسماعيلية – السويس – المنصورة – الزقازيق - فاقوس) حيث يتم تحرك الأتوبيسات باتجاه القاهرة فى الساعة الثامنة صباحاً ويتم العودة فى الساعة الخامسة عصراً.