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التعليم تتيح رابطا إلكترونيا لتوضيح أسباب عدم اجتياز "مسابقة 30 ألف معلم"

السبت، 04 نوفمبر 2023 11:31 ص
التعليم تتيح رابطا إلكترونيا لتوضيح أسباب عدم اجتياز "مسابقة 30 ألف معلم" وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق رابط إلكتروني عبر موقعها الرسمي يتيح للمعلمين الذين لم يحالفهم الحظ في مسابقة "30 ألف معلم..السنة الأولى" الفرصة للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازوه، وذلك عبر الرابط التالي: https://educompetition.emis.gov.eg/
 
وفي هذا الإطار، يقوم المعلم الذي لم تتح له فرصة اجتياز التدريبات بإدخال رقمه القومي عبر الرابط المعلن أعلاه للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازه.
 
وتشير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إمكانية تقدم المعلم الذي لم يحالفه الحظ بطلب للمديرية التعليمية التابع لها يحدد خلاله رغبته في إعادة تقييم التدريب الذي لم يجتازه، حيث ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية بتحديد موعد المحاولة الأخرى لاجتياز هذه التدريبات للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، وذلك بالتزامن مع اجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.
 
 






وزارة التربية والتعليم

رابط الكترونى لتقديم تظلم بمسابقة 30 ألف معلم

التقدم بطلب عدم اجتياز مسابقة ٣٠ الف معلم

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