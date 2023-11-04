وزير التعليم ومحافظ الإسماعيلية يتابعان انتظام سير العام الدراسى.. صور

كتب محمود طه حسين





وتفقد الوزير ومحافظ الإسماعيلية، سير الدراسة بمدرسة أبو عطوة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة جنوب التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب بها 262 طالب. قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، بتفقد عدد من المدارس؛ لمتابعة سير انتظام العام الدراسى 2024/2023 ، جاء ذلك بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز مدينة الإسماعيلية والدكتور محمد عبدالحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.وتفقد الوزير ومحافظ الإسماعيلية، سير الدراسة بمدرسة أبو عطوة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة جنوب التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب بها 262 طالب.

وخلال الجولة التفقدية للمدرسة، تفقد الوزير والمحافظ قاعات رياض الأطفال، وأحد فصول الصف الأول الابتدائي أثناء تدريس كتاب القيم واحترام الآخر، حيث استمع الوزير من الطلاب إلى آرائهم ومدى استفادتهم من الرسالة الموجه إليهم.

وتفقد الوزير والمحافظ معرض المدرسة الذى يتضمن أعمال الطلاب التى تخدم البيئة من حولهم، والتي تضمنت رسومات ولوحات فنية ومجسمات.

كما استمع الوزير إلى الموهبة الغنائية للطالب أدهم محمود فوزى بالمرحلة الابتدائية، والذى قدم أغنية وطنية، حيث أشاد الوزير والمحافظ بصوت الطالب وأدائه وموهبته، وقد وجه الوزير بتبنى مديرية التربية والتعليم هذه الموهبة وتنميتها ورعايتها، كما شجع الطالب على مواصلة وتنمية موهبته، والمشاركة بمسابقات وفاعليات الوزارة.

وعقب ذلك، قام وزير التربية والتعليم ومحافظ الاسماعيلية بزيارة مدرسة الشاطئ الإعدادية بنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب بها 403 طالبة، وتضم 9 فصول، حيث تفقدا عددا من فصول المدرسة، من بينها أحد فصول الصف الأول الإعدادي خلال فترة المشاهدة لمادة اللغة العربية، وأجرى الوزير حوارا مع الطالبات حول مدى استفادتهن من فترات المشاهدة، حيث أكدن مدى استفادتهن منها في التحصيل الدراسي.

وعقب ذلك، توجه الوزير والمحافظ لزيارة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات والتى يبلغ عدد الطالبات بها 397طالبة، وعدد الفصول 12فصلا، حيث تفقدا عددا من فصول المدرسة ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها.