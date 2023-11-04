وزيرة التضامن تدشن المرحلة الثانية لمزرعة النخيل بالوادى الجديد وتخصيص العائد للأسر الأولى بالرعاية

كتب مدحت وهبة

اختتمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الوادي الجديد، بتدشين المرحلة الثانية لمزرعة النخيل على طريق العوينات، وذلك بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، وحسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد.

وتقام المزرعة على مساحة 3000 فدان، حيث تم زراعة 1500 فدان فعلياً بعدد 70 ألف نخلة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزيادة عدد النخيل في محافظة الوادي الجديد إلى 5 ملايين نخلة، ويتم تخصيص عائد هذا النخيل إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية وكفالة الأيتام، وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بزراعة نخلة في أرض المزرعة التي قامت بجولة تفقدية بداخلها.

وأعربت القباج عن تقديرها لجهود المجتمع المدني في مصر ودوره في أعمال التنمية، مشيدة بالدور الكبير الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجهوده المتواصلة.