‫الزراعة تصدر العدد الحادى عشر من مجلتها الشهرية "MALR"

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الحادي عشر من مجلتها الشهرية "MALR"، عدد شهر نوفمبر ، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان"، حيث تقدم المجلة خلال هذا العدد ملف خاص بمناسبة الاستعداد لموسم زراعة القمح.

وسلط هذا العدد الضوء على تكريم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لأفضل منتجي محصول القمح خلال الموسم السابق، فضلا عن المحافظات الأعلى توريدا للمحصول.

وفي ملف خاص هذا العدد بمناسبة بدء موسم زراعة القمح، نقدم للمزارع أفضل الممارسات الزراعية الجيدة للحصول على محصول مبشر وانتاجية عالية، فضلا عن الاحتياطات الواجب مراعاتها لمكافحة الحشائش وعلى رأسها الزمير، مما ننشر أيضا الخريطة الصنفية كاملة لزراعة المحصول بالمحافظات.

ويلقى هذا العدد أيضا الضوء على محطات البحوث والتجارب الزراعية، ودورها في تحقيق التنمية الزراعية، ودعم البحث العلمي والمزارعين، كما تتعرف على جهود وزارة الزراعة للحد من السحابة السوداء وحرق قش الارز.

وحوار هذا العدد مع الدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، والذي أكد فيه : ان مشروعات التوسع الأفقي تستهدف إضافة أكثر من 3 مليون فدان للرقعة الزراعية

ويلقى العدد الضوء على مسيرة الراحل الدكتور أحمد العطار الحارس الأمين للصادرات الزراعية بالخارج.