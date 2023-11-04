اليوم السابع
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من 2014 لـ2023..

تفاصيل تطوير منظومة الجر الكهربائى فى مصر بوزارة النقل

السبت، 04 نوفمبر 2023 10:41 م
تفاصيل تطوير منظومة الجر الكهربائى فى مصر بوزارة النقل القطار السريع والطرق والمترو - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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عملت وزارة النقل منذ 2014 حتى الآن على تطوير منظومة النقل الكهربائى وعلى رأسها تطوير خطوط المترو العاملة فى القاهرة الكبرى، وفى النقاط التالية نعرض أهم المعلومات عن تطوير منظومة الجر الكهربائى في مصر من 2014 حتى 2030.
 
في 2014 كان لدينا 2 خط مترو + مرحلة من الخط الثالث بطول 80 كم
كان لدينا 64 محطة مترو و106 قطار
كان المترو ينقل 2.5 مليون راكب يومياً
 
في 2023 أصبح لدينا 3  خطوط مترو + خط قطار كهربائي LRT + مونوريل شرق النيل بطول 220 كم
تم إنفاق 1100 مليار جنيه لتطوير منظومة النقل
أصبح لدينا 123 محطة مترو و220 قطار
المترو ينقل 5 مليون راكب يومياً
 
في 2030 سيكتمل إنشاء عدة مشاريع ويكون لدينا
5 خطوط مترو + قطار كهربائي + 2 خط مونوريل + شبكة قطار سريع + مترو اسكندرية + ترام الرمل .
سيتم إنفاق 400 مليار جنيه على تطوير الشبكة
طول الشبكة يمتد 2700 كم
تزداد المحطات لـ 334 محطة، و672 قطار
سيتم نقل 13.5 مليون راكب يوميا و12 مليون طن بضائع سنويا.
 
 
تطوير منظومة الجر الكهربائى فى مصر (1)
تطوير منظومة الجر الكهربائى فى مصر (1)

تطوير منظومة الجر الكهربائى فى مصر (2)
تطوير منظومة الجر الكهربائى فى مصر (2)
 






وزارة النقل

النقل الكهربائى

خطوط المترو

منظومة الجر الكهربائى



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