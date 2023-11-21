حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن: مساعدات مصر الإنسانية لغزة تجاوزت 14.5 ألف طن

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة الأوقاف: حجز دور المناسبات بمحافظة القاهرة إلكترونيا فقط
وزيرة التضامن: مساعدات مصر الإنسانية لغزة تجاوزت 14.5 ألف طن
وزير الزراعة يبحث مع وفد الإيفاد المشروعات الزراعية المشتركة
وزير العمل يلتقى قيادات اتحاد المشروعات الصغيرة
التعليم: مدارس المتفوقين هدفها تخريج طالب قادر على حل المشكلات والابتكار
وزارة التعليم: لدينا 20 مدرسة للمتفوقين تستثمر فى الموهوبين والنابغين
وزيرة الهجرة تصل الإمارات لحث المصريين بالخارج على المشاركة بانتخابات الرئاسة
«الصحة» تعلن زيادة أسرة منظومة الرعايات الحرجة لـ105 أسرة بمحافظة القاهرة
"السكة الحديد" تعلن تشغيل 210 جرار قطار جديد و900 عربة.. التفاصيل
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