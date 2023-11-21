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حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن: مساعدات مصر الإنسانية لغزة تجاوزت 14.5 ألف طن

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن: مساعدات مصر الإنسانية لغزة تجاوزت 14.5 ألف طن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
وزارة الأوقاف: حجز دور المناسبات بمحافظة القاهرة إلكترونيا فقط
 
وزيرة التضامن: مساعدات مصر الإنسانية لغزة تجاوزت 14.5 ألف طن
 
وزير الزراعة يبحث مع وفد الإيفاد المشروعات الزراعية المشتركة
 
وزير العمل يلتقى قيادات اتحاد المشروعات الصغيرة
 
التعليم: مدارس المتفوقين هدفها تخريج طالب قادر على حل المشكلات والابتكار
 
وزارة التعليم: لدينا 20 مدرسة للمتفوقين تستثمر فى الموهوبين والنابغين
 
وزيرة الهجرة تصل الإمارات لحث المصريين بالخارج على المشاركة بانتخابات الرئاسة
 
«الصحة» تعلن زيادة أسرة منظومة الرعايات الحرجة لـ105 أسرة بمحافظة القاهرة
 

 







حصاد الوزارات

التضامن الاجتماعى

وزاره الاوقاف

وزير الزراعه

الايفاد

وزير العمل

مدارس المتفوقين



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