أخبار 24 ساعة .. متحدث الصحة: استقبلنا 28 مصابا فلسطينيا والأعداد تزداد

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
متحدث الصحة: لدينا تكليفات مباشرة من الرئيس السيسى بتقديم كل الدعم لمصابى غزة
الصحة تؤكد خلو مصر من مرض شلل الأطفال
متحدث الصحة: استقبلنا أكثر من 28 مصابا فلسطينيا والأعداد تزداد لحظيا
متحدث الصحة: الرئيس السيسي وجه بتوفير كل أوجه الدعم الطبى للمصابين فى غزة
وزير الرى: التوسع فى الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء
وزارة النقل توفر وسائل نقل جماعى لنقل رواد معرض النقل الذكى
وزارة التموين: توفير سلع لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة 37 مليار جنيه سنويا
وزير الرى يلتقى نائب وزير الأراضى اليابانى بأسبوع القاهرة للمياه
رئيس جامعة القاهرة يكلف عميد كلية التخطيط الإقليمى بتنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع
وزير الرى يكرم الفائزين بجائزة الابتكار فى إدارة المياه
وزارة التضامن: التنسيق مع الهلال الأحمر الكويتى لتوفير مساعدات إغاثية لقطاع غزة
وزير التعليم العالى يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
الصحة :وصول أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين فى أحداث غزة لعلاجهم بمصر
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