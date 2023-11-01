متحدث الصحة: لدينا تكليفات مباشرة من الرئيس السيسى بتقديم كل الدعم لمصابى غزة

إبراهيم حسان

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك تكليفات مباشرة لوزارة الصحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

أضاف حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن مستشفيات شمال سيناء جاهزة لاستقبال المصابين الفلسطينيين من جراء الحرب على غزة، مردفا: "كل مستشفى لها مستوى من التدخل الجراحي بناء على الحالات الواردة، والأشقاء في وزارة الصحة الفلسطينية أرسلوا أسماء بـ81 مصاب في تخصصات مختلفة وبناء على التشخيص المبدئي تم تجهيز المستشفيات".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: "بمجرد دخول الأشقاء المصابين معبر رفح، سيجرى الكشف على المرضى وتوجيههم وفق الكشف الدقيق الذي يتم في المعبر إلى المستشفيات، ولدينا خطة واضحة للتعامل الطبي مع المصابين بمستويات مختلفة في مستشفيات شمال سيناء، وفي حال الاحتياج إلى الانتقال إلى المحافظات القريبة سننتقل إلى مستوى آخر حتى نصل إلى مستشفيات القاهرة الكبرى".

وأشار، إلى أن وزارة الصحة تخطط دائما للأسوأ وتتحرك بناء على ما هو واقع، أما بالنسبة للقدرات الاستيعابية للمستشفيات فهي تزيد عن 350 و400 سرير".