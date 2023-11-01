اليوم السابع
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الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 07:57 م
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وزارة التموين: توفير سلع لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة 37 مليار جنيه سنويا

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 06:47 م
وزارة التموين: توفير سلع لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة 37 مليار جنيه سنويا بطاقات التموين
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، انتظام عمليات صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر والتي بدأت اليوم وذلك عبر 40 ألف منفذ علي مستوي الجمهورية لصالح  64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 31 صنفاً بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهرياً بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.
 
وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توافر كافة السلع الأساسية بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من  6 اشهر، لافتاً إلي أنه هناك توجيهات مستمرة لشركات الجملة ( العامة والمصرية) لضمان استمرار  احتياجات المواطنين من السلع المدعمة بالمنافذ. عبر المخازن الـ 1500 علي مستوي الجمهورية لافتا  إلي استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة او الحرة ، فضلا عن تسيير حملات يومية علي المنافذ للتأكد من توافر السلع
 
وأوضح الوزير أن نظام صرف السلع التموينية لصالح بدالي التموين وفروع مشروع جمعتي سيكون بالصنف المحدد مسبقاً والذي تم تطبيقة في عددا من المحافظات، وجاري تطبيقه في باقي المحافظات تباعاً وكشف المصيلحى  عن مساهمة النظام الجديد في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، و أن نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون إلكترونياً.
 
من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين ، أن الشركة تقوم بالكشف اليومي على جودة السلع المطروحة بالمنظومة التموينية من خلال مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي تم انشائه لهذا الغرض لافتا  إلي ان تجهيز المركز بأحدث الأجهزة وفقاً المقاييس العالمية، بالإضافة إلي الاستعانة بالخبرات الكبيرة في هذا المجال.






وزارة التموين

سلع لاصحاب البطاقات التموينية

سلع بطاقات التموين

مخزون السلع التموينية



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