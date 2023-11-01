اليوم السابع
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وزارة النقل توفر وسائل نقل جماعى لنقل رواد معرض النقل الذكى

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 07:57 م
وزارة النقل توفر وسائل نقل جماعى لنقل رواد معرض النقل الذكى النقل توفر وسائل نقل جماعى لنقل رواد معرض النقل الذكى
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت وزارة النقل فى بيان صادر عنها مساء اليوم أنه تم التنسيق من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتوفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الاوسط وأفريقيا TransMEA2023 والذي يقام تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 5-8 نوفمبر 2023 وذلك من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض ( توفير مسارات ربط بين ميدان العباسيه وارض مصر للمعارض ) بالإضافة لربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمه الاتوبيس الترددي .

كما تم التنسيق من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري احدى شركات وزارة النقل وشركات نقل الركاب التابعة لها ( ايجي باص – غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – شرق الدلتا للنقل والسياحة ) بتوفير اتوبيسات لنقل زائري المعرض يومياً (الساعة 8 صباحا والعودة بهم الساعة 5 عصرا ) وذلك من ( الفيوم – بني سويف – الاسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الاسماعيلية – السويس – المنصورة -الزقازيق - فاقوس )







النقل

معرض النقل

مواصلات معرض النقل

مواصلات مؤتمر النقل



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