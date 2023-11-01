اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 06:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة القاهرة يكلف عميد كلية التخطيط الإقليمى بتنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 06:02 م
رئيس جامعة القاهرة يكلف عميد كلية التخطيط الإقليمى بتنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب: محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد حسين رفعت السركي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح فى تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي فى إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

كما وجه الدكتور محمد الخشت، الشكر للدكتور هشام البراملجي عميد الكلية السابق لجهوده المتميزة خلال الفترة السابقة.

 

ووجه الدكتور محمد الخشت، الدكتور رفعت السركي بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والنهوض بكافة قطاعات الكلية، والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة، والحصول على الاعتماد الدولي للكلية، والمساهمة الفعالة في المبادرات الرئاسية والمساهمة في المشروعات القومية

 

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة العمل كفريق واحد مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الإستراتيجية (2021 - 2025) والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

 







جامعه القاهره

كليه التخطيط الاقليمى

محمد الخشت

جامعات الجيل الرابع



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة