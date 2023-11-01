اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 06:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة التضامن: التنسيق مع الهلال الأحمر الكويتى لتوفير مساعدات إغاثية لقطاع غزة

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 05:09 م
وزارة التضامن: التنسيق مع الهلال الأحمر الكويتى لتوفير مساعدات إغاثية لقطاع غزة الدكتورة نيفين القباج القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 







وزارة التضامن

الهلال الأحمر الكويتى

مساعدات إغاثية لقطاع غزة

الهلال الأحمر المصرى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة