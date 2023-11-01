‫وزير الرى يستعرض تأثير اللاجئين على الوضع المائى فى مصر والأردن

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الرى بالمهندس جهاد المحاميد وكيل وزارة المياه والرى الأردنية على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأشار سويلم خلال اللقاء إلى لعلاقات المتميزة التى تربط البلدين فى كافة المجالات وخاصة مجال المياه خاصة فى ظل تشابه الموقف المائي فى مصر والأردن نظرا لما تواجهه البلدين من شح مائى والاعتماد بنسبة كبيرة تصل إلى 98% فى مصر و40% فى الأردن على المياه الواردة من خارج الحدود.

وأكد على امتلاك كلا البلدين لخبرات متميزة فى مجال إدارة المياه والتى يجب الاستمرار فى تبادلها بين الجانبين خاصة فى مجال مشروعات الترابط بين الماء والغذاء والطاقة ، وتنفيذ زيارات ميدانية متبادلة للتعرف على التجارب الناجحة للتعامل مع التحديات المائية بكلا البلدين خاصة فى مجالى الرى الحديث والتحلية وترشيد استخدام المياه.

واستعرض تأثير اللاجئين فى مصر والأردن على الوضع المائى فى كلا البلدين وما يتطلبه وجود الملايين من اللاجئين بالبلدين من توفير احتياجاتهم المائية بالشكل الذى يمثل ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة بهما ، وهو ما يتطلب زيادة مرونة الدول ليس فقط فى التعامل مع التغيرات المناخية ولكن أيضا فى التعامل مع ملف اللاجئين .

وتوجه سويلم بالدعوة للجانب الاردنى للانضمام لمبادرة AWARe التى اطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 .