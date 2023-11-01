‫ وزير الرى يلتقى نائب وزير الأراضى اليابانى بأسبوع القاهرة للمياه

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ناكانو جوجى نائب وزير الأراضى والبنية التحتية اليابانى، حيث تمت مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأشاد سويلم بالتعاون المتميز بين مصر واليابان والذى يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات ودراسات الجدوى وأنشطة بناء القدرات فى مجال الموارد المائية ، مشيراً لرغبته فى استمرار التعاون بين الجانبين فى مجال الموارد المائية .

وأشار إلى مجهودات مصر واليابان الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى من خلال فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27 ، والتعاون بين البلدين لقيادة "الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ" خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" المنعقد في شهر مارس الماضى ، حيث تم عرض التحديات العالمية وضرورة تبني عملية "مشتركة بين الأطراف" لربط ودمج القرارات المتعلقة بالمياه بشكل كامل في الإتفاقيات والأطر العالمية .

وأشاد سويلم ب يوكو كاميكاوا المبعوثة الخاصة لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة لدورها البارز فى دعم الحوار التفاعلى ، معربا عن رغبته فى إستمرار هذا الدعم خلال الفترة القادمة لاستكمال النجاح الذى تحقق سابقا وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28 .

وتوجه بالدعوة للجانب اليابانى لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى .



اجتماع وزير الرى



جانب من لقاء الوزير