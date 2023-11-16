حصاد الوزارات.. وزارة التموين: لا نقص فى السكر والمخزون يكفى حتى أبريل المقبل

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
السكة الحديد تبدأ تشغيل خدمة جديدة من كفر الشيخ للإسكندرية السبت المقبل
وزارة التموين: لا نقص فى السكر والمخزون يكفى حتى أبريل المقبل
وزير الصحة يستعرض جهود نقل 35 طفلا من المبتسرين بغزة لتلقى العلاج فى مصر
وزيرة التخطيط تشارك فى قمة "متحدون من أجل السلام بفلسطين" فى تركيا
وزارة التموين: وصول 100 ألف طن سكر مستورد خلال أيام والكيلو بـ27 جنيها
وزارة التموين: ضخ السلع بمخازن شركات الجملة لصرفها لأصحاب البطاقات
وزارة الزراعة تتابع حقول القمح بمحافظات الفيوم وقنا والأقصر
وزارة التعليم توجه بتنفيذ برنامج حول دور المدرسة فى تعزيز قيم المواطنة
وزير النقل: مصر تنفذ لأول مرة الأعمال الكهروميكانيكية لمشروعات الجر الكهربائى
وزارة العمل تنظم ندوة للتعريف بأحكام عمل الأطفال بالقاهرة
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