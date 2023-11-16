وزارة العمل: توفير 150 فرصة عمل للشباب بأسيوط خلال يوم توظيفى

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل تنظيم مديرية العمل بمحافظة أسيوط يوم توظيفى للشباب من الجنسين للعمل فى إحدى الشركات العاملة بمجال الصناعات الغذائية، تعرض من خلاله 150 فرصة عمل على مجموعة من المهن لتسكينها فى الفروع الحالية للشركة بمدينة أسيوط ومراكزها والفروع الجديدة ، وتنظيم المقابلات الشخصية للمتقدمين الراغبين فى الحصول على تلك الفرص بحضور مسئولى الشركة وعدلى أو عقيل السكرتير العام المساعد لمحافظ أسيوط، وتحت رعاية المديرية واشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين للحد من معدلات البطالة بالتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات، بما يحقق طموحاتهم وأحلامهم ويحسن من مستويات المعيشة فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقريرٍ للوزارة، أنه جرى تنظيم المقابلات الشخصية للمتقدمين تحت رعاية المديرية والمحافظة، كما تم التأكيد على تطبيق الحد الأدنى للأجور لكل المهن المطلوبة، ومراعاة أحكام القانون واللوائح فى العقود التى سيتم توقيعها، كما سيتم مراقبة تنفيذ تلك الأحكام من خلال أجهزة التفتيش العمالى والتشغيل التابعة للمديرية فى مختلف أرجاء المحافظة ، لتوفير الرعاية والحماية للعمال وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل آمنة تزيد من الإنتاجية فى ظل الجمهورية الجديدة، ومنوهاً إلى إستمرار المديرية فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب فى منشآت القطاع الخاص بما يساهم فى تخفيض معدلات البطالة وتقديم كافة سبل الدعم للشباب من أبناء المحافظة.

كما استقبلت مديرية العمل بمحافظة الغربية، زيارة من الادارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، بقاعة الاجتماعات بالمديرية ، وذلك للقيام باعمال التوجيه الفنى وعرض الملاحظات الخاصة بمكاتب التفتيش العمالى التى لوحظت فى الزيارة السابقة بمكاتب العمل وإدارة الرعاية ومتابعه الأحكام، كما جرى التطرق الى معوقات منظومة حوسبهة التفتيش وحل جميع المشاكل التى تواجهها، يأتى ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة فى تفعيل القيام بمهامها المنوطة بها فى متابعة ومراقبة المكاتب التابعة فى المحافظات والتأكد من قيامها بدورها الهام فى أعمال التفتيش الميدانى وتنفيذ الخطط الموضوعة وضمان تنفيذ احكام القانون والقوانين ذات الصلة فى كافة المنشآت ، فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديريات بالمحافظات فى متابعة تنفيذ أحكام القانون والتزام المنشآت بذلك ، واتخاذ ما يلزم تجاه المنشآت المخالفة ، والمتابعة المستمرة لأعمال تلك المكاتب من خلال الإدارة المختصة وضمان التفتيش على المنشآت كثيفة العمال للحفاظ على حقوق العمال ورعايتهم داخل تلك المنشآت .

وأوضح أحمد القللى مدير مديرية العمل بالغربية فى تقريره للوزارة، أنه استقبل السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش العمالى بالوزارة ، وإسلام النويهى باحث بالإدارة ، فى زيارة تضمنت متابعة تنفيذ ملاحظات الإدارة فى زيارة سابقة ، والتأكد من تلافيها فى أعمال التفتيش الميدانى ، فى المكاتب والإدارات المختصة ، بحضور ياسر عيد وكيل المديرية ومديرى ومفتشى مكاتب التفتيش التابعين للمديرية ، كما جرى بحث معوقات منظومة الحوسبة ووضع حلول لها لتسهيل عمليات التفتيش الميدانى والحصر ، كما جرى تحديد موعد زيارة لاحقة لمتابعة تنفيذ الملاحظات الحالية والتأكد من عدم حدوث أى معوقات او مشكلات تواجه عمل المكاتب والمفتشين ، وضمان تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ، بما يزيد من الإنتاجية ويوفر مناخ عمل آمن .