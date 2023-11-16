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وزارة التموين: وصول 100 ألف طن سكر مستورد خلال أيام والكيلو بـ27 جنيها

الخميس، 16 نوفمبر 2023 12:56 م
وزارة التموين: وصول 100 ألف طن سكر مستورد خلال أيام والكيلو بـ27 جنيها السكر
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن كميات السكر التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرا وتقدر بنحو 100 الف طن سكر أبيض، من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة، لطرحها للمواطنين ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بسعر 27 جنيها للكيلو.
 
وتنفذ الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، كذلك طرح كافة المنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومنتجات اللحوم والدواجن في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
 
كما تنسق وزارة التموين مع الجهات المعنية والأجهزة الرقابية من أجل متابعة تنفيذ المبادرة، والتأكد من مدى التزام التجار  بطرح السلع وفقا للمبادرة.
 
 
 
 






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