حصاد الوزارات.. التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد بالمديريات والإدارات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
حصاد الوزارات.. التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد بالمديريات والإداراتالسبت، 07 أكتوبر 2023 05:11 م
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
إعداد سيد الخلفاوى
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