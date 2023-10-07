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حصاد الوزارات.. التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد بالمديريات والإدارات

السبت، 07 أكتوبر 2023 05:11 م
حصاد الوزارات.. التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد بالمديريات والإدارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
إعداد سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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