حصاد الوزارات.. الصحة: مصر نجحت فى علاج 4.5 مليون حالة مزمنة بفيروس سى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: مصر نجحت في علاج 4.5 مليون حالة مزمنة بفيروس سى

وزارة الصحة: أنفقنا تريليون جنيه على تطوير منظومة الصحة حتى الآن