حصاد الوزارات.. الصحة: مصر نجحت فى علاج 4.5 مليون حالة مزمنة بفيروس سى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: مصر نجحت في علاج 4.5 مليون حالة مزمنة بفيروس سى
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر
وزير التموين: مؤتمر حكاية وطن كشف حساب لما أنجزته الدولة فى عهد الرئيس السيسى
التعليم تحدد محذوفات مادة التربية الدينية للمرحلة الابتدائية.. اعرف التفاصيل
البيئة: تشديد الرقابة على مصادر التلوث وغرامات للمخالفين بحرق قش الأرز
"التضامن" تعلن تنفيذ المرحلة الثانية لأكبر برنامج وقائى لحماية طلاب المدارس من المخدرات
وزير الرى: تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بتكلفة 1.5 مليار جنيه
علاج 839 حالة بقافلة طب أسنان القاهرة بالتنسيق مع حياة كريمة.. صور
تعرف على مشروعات مصر لمساعدة دول حوض النيل فى مجال المياه
انخفاض نسبة التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية من 12% لـ 0.4%
الصحة: تطبيق إلكتروني لميكنة جلسات الغسيل الكلوي
وزارة الصحة: أنفقنا تريليون جنيه على تطوير منظومة الصحة حتى الآن
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