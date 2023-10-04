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الصحة: مصر نجحت في علاج 4.5 مليون حالة مزمنة بفيروس سى

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 02:26 م
الصحة: مصر نجحت في علاج 4.5 مليون حالة مزمنة بفيروس سى مصر نجحت في علاج 4.5 مليون حالة مزمنه بفيروس سى
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن مصر تتسلم خلال أيام شهادة من منظمة الصحة العالمية تفقيد خلوها من فيروس سى وتابعت : مصر نجحت في علاج 4.5 مليون حالة مزمنه بفيروس سى من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سى .
 
 
وكشفت  وزارة الصحة والسكان عن جهودها فى القضاء على الالتهاب الكبدى سى وتضمن العرض الآتى:- 
 
- إجمالى من تم فحصهم 63 مليون مواطن.
- إجمالى من تم تشخيصهم بفيروس سى 5 ملايين إصابة.
- إجمالى من تم علاجهم من فيروس سى 4.5 مليون حالة.
- علاج سرطان الكبد فى 60 ألف حالة. 
- الكشف عن 120 حالة مصابة بالتليف الكبدى ضمن برنامج ترصد سرطان الكبد الأولى. 
- علاج سرطان الكبد فى 5 آلاف حالة 67 مركزا لعلاج سرطان الكبد. 
 
يذكر أنه سيتم الإعلان عن مصر خالية من فيروس سى من خلال منظمة الصحة العالمية خلال أيام .
 
 

الصحة

فيروس سى

الصحة العالمية



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