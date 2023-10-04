اليوم السابع
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"التضامن" تعلن تنفيذ المرحلة الثانية لأكبر برنامج وقائى لحماية طلاب المدارس من المخدرات

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 01:48 م
"التضامن" تعلن تنفيذ المرحلة الثانية لأكبر برنامج وقائى لحماية طلاب المدارس من المخدرات وزيرة التضامن تعلن تنفيذ المرحلة الثانية لأكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من المخدرات
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تنفيذ المرحلة الثانية لأكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى 8000 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية خلال العام الدراسي 2023/2024، بعد تطبيق البرنامج في 4460 مدرسة كمرحلة أولى خلال العام الدراسي الماضي.
 
ووجهت نيفين القباج، الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني لتعاونه الدائم مع وزارة التضامن الاجتماعي في مختلف القضايا لاسيما قضية حماية الطلاب من مخاطر التعاطي والإدمان، لافتة إلى أن البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات يتبنى أدوات مبتكرة وإبداعية لتنفيذ الأنشطة حيث يعتمد علي حزمة من المواد الإعلامية المرئية والتي تنوع بين الأفلام الروائية القصيرة والتنويهات وتتضمن عدداً من الرسائل المهمة التي تواكب المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي طرأت علي قضية المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأنها، كذلك تنظيم ورش عمل للطلاب حيث يقوم المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان بدور الميسر لعملية العصف الذهني لاستخلاص الرسائل والدروس المستفادة ولتحويل الفعاليات من مجرد لقاءات توعوية إلى أنشطة وقائية تفاعلية أكثر عمقاً وتأثيراً .
 
على جانب أخر وفي نفس السياق استعرض الاجتماع التنسيقي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مع قيادات وزارة التربية والتعليم ،بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير الصندوق والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آليات العمل لتنفيذ البرنامج الوقائي في 8000 مدرسة على مدار العام الدراسي 2023/2024
 
وأوضح عمرو عثمان، أنه تم إعداد 6 معسكرات لتدريب 1200 متطوع جديد لمشاركتهم في تطبيق البرنامج الوقائي في المدارس وسبق وتم تأهيل وتدريب 1200 متطوع العام الماضي ليصبح عدد المتطوعين المؤهلين للعمل في تنفيذ البرنامج 2400 متطوع من إجمالي عدد المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 33800 متطوع حتى الآن.
 
ولفت إلى أنه سيتم إعداد فرق عمل مسرحية من طلبة المدارس للمشاركة فى تقديم عروض مسرحية مدرسية للتوعية بمخاطر المخدرات بمختلف المحافظات، وذلك تحت إشراف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والإدارة المركزية للأنشطة المدرسية بوزارة التربية والتعليم علي أن يبدأ تشكيل الفرق المسرحية وتنفيذ العروض بشكل تجريبي بمحافظات "القاهرة، المنيا، والإسكندرية" وذلك خلال العام الدراسي الحالي أيضا تنفيذ دوري كرة القدم بالمدارس لهذا العام تحت شعار "المخدرات رحلتها قصيرة متسافرهاش" عمل رسومات جدارية تحمل رسائل الوقاية من المخدرات في العديد من المدارس.
 
كما تم الاتفاق على مراجعة وتطوير رسائل الوقاية من المخدرات بالمناهج من خلال خبراء مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والمختصين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، علي أن يتم مرحلة المراجعة والتطوير خلال العام الدراسي الحالي تمهيداً لإدراجها بالمناهج بدءاً من العام الدراسي المقبل ، استمرار تنفيذ الدراسة التقييمية على المستفيدين من البرنامج وعرض النتائج علي وزيري التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم بشكل دوري.

وزيرة التضامن

برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من المخدرات

اضرار المخدرات لطلاب المدارس

اضرار المخدرات بالمدارس



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