اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. "التموين": 48 صنفا من السلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. "التموين": 48 صنفا من السلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب: محمد الأحمدى

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:

"التموين": 48 صنفا من السلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.. التفاصيل
 
وزير المالية للنواب: مصر سددت التزامات بـ52 مليار دولار خلال العامين الماضيين
 
وزارة التموين تحذر المخابز من إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات
 
المديريات التعليمية: وضع أسئلة امتحان الشهر من معلم المادة وبإشراف الموجه
 
الهجرة تعلن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج (إنفوجراف)
 
التعليم: امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل زمنه حصة دراسية حسب جدول الاختبار
 
تفاصيل توزيع درجات المواد بتقييمات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى
 
الهجرة: دور الأزهر بارز في تعزيز القوى الناعمة المصرية حول العالم وتوعية الشباب
 
وزير الرى يكرم المزارعين الفائزين فى مسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه"
 
وزير التعليم: الإعلان الفورى لكل مديرية عن نظام امتحان الشهادة الإعدادية
 
وزارة الصحة توجة نصائح مهمة لمرضى الغسيل الكلوى
 
التنمية المحلية: الدولة تتصدى بحزم لملف التعديات والتعامل فوري مع المخالفات
 

 







اخبار 24 ساعه

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مبادره استيراد السيارات

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