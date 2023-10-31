أخبار 24 ساعة.. "التموين": 48 صنفا من السلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
"التموين": 48 صنفا من السلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.. التفاصيل
وزير المالية للنواب: مصر سددت التزامات بـ52 مليار دولار خلال العامين الماضيين
وزارة التموين تحذر المخابز من إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات
المديريات التعليمية: وضع أسئلة امتحان الشهر من معلم المادة وبإشراف الموجه
الهجرة تعلن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج (إنفوجراف)
التعليم: امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل زمنه حصة دراسية حسب جدول الاختبار
تفاصيل توزيع درجات المواد بتقييمات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى
الهجرة: دور الأزهر بارز في تعزيز القوى الناعمة المصرية حول العالم وتوعية الشباب
وزير الرى يكرم المزارعين الفائزين فى مسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه"
وزير التعليم: الإعلان الفورى لكل مديرية عن نظام امتحان الشهادة الإعدادية
وزارة الصحة توجة نصائح مهمة لمرضى الغسيل الكلوى
التنمية المحلية: الدولة تتصدى بحزم لملف التعديات والتعامل فوري مع المخالفات
وزير الرى: مصر أطلقت مبادرة AWARe لتوفير التمويل للتعامل مع تحديات المياه
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