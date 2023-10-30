وزير الرى: مصر أطلقت مبادرة AWARe لتوفير التمويل للتعامل مع تحديات المياه

كتبت أسماء نصار

ترأس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمبادرة AWARe ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه .

وأشار سويلم إلى أنه وفي ضوء ما تواجهه العديد من البلدان وخاصة الدول الأفريقية والدول النامية من ضعف الاستثمارات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، والتى تؤثر سلبا على قطاع المياه، فقد أطلقت مصر مبادرة AWARe بالتعاون مع العديد من الشركاء خلال مؤتمر ،COP27 والتى تهدف لتوفير التمويل اللازم للتعامل مع تحديات المياه والمناخ وتوفير التدريب اللازم للمتخصصين فى مجال المياه للتعامل مع تغير المناخ .

وتوجه بالدعوة لكافة الدول لدعم هذه المبادرة الهامة التى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في أفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي".

كما أشار إلى تزايد إقبال الدول على الانضمام للمبادرة والمشاركة فى مسارات المبادرة الستة، مؤكدا على قيام كل دولة باختيار مسارات العمل المناسبة لها عند الموافقة على الانضمام للمبادرة .

وتوجه بالشكر لمنظمة الأرصاد العالمية على دعمها للمبادرة واستضافتها لسكرتارية المبادرة بمقر المنظمة فى جنيف .