التعليم: امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل زمنه حصة دراسية حسب جدول الاختبار

وتعقد اختبارات الشهر لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مواصفة الورقة الامتحانية للاختبارات الشهرية للصفين الأول والثانى الثانوى لمواد العلوم" فيزياء - كيمياء - احياء)، لاختبارات شهرى أكتوبر ونوفمبر.

وأوضحت أن الضوابط العامة للورقة الامتحانية، تتضمن 10 أسئلة إجبارية لكل سؤال درجة واحدة، و من الإجابة على الورقة الامتحانية 30 دقيقة شاملة الإجابة ووقت المراجعة، على أن تتضمن الأسئلة الموضوعية والاختيارية، موضحة أن عدد المفردات 8 مفردات 1 درجة لكل مفردة بواقع 8 درجات. و الأسئلة المقالية القصيرة وتشمل الشرح الوصف السبب، ماذا يحدث لو عبارة عن مسألة" 2 مفردة بواقع درجة لكل مفردة باجمالى درجتان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان ( مزيد من المعرفة)، مضيفة أن أسئلة امتحان شهر أكتوبر توضع نهاية حتى الأسبوع الرابع طبقا لتوزيع المنهج، أما امتحان شهر نوفمبر حتى نهاية الأسبوع الثامن طبقا لتوزيع المنهج المعتمد المرسل إلى المديريات التعليمية والموجهين.