وزارة التموين تخصص 7 هناجر بمطاحن شمال سيناء لتخزين مساعدات قطاع غزة

كتب مدحت وهبة

خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية 7 هناجر تابعة لشركات المطاحن في محافظة شمال سيناء، وذلك بهدف تخزين المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان قطاع غزة.

وأكدت مديرية التموين بشمال سيناء أنه يوجد شركات مطاحن “حكومية وخاصة” في المحافظة سعة الهنجر الواحد يسع أكثر من 500 طن كما تم الاتفاق مع اللواء محمد شوشة المحافظ ومديرية التضامن الاجتماعي والهلال الاحمر المصرى والجهات المعنية الأخرى بتخزين تلك المساعدات بالهناجر لعدم تلفها.

ووجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برفع كميات القمح الموردة لشمال سيناء لتصبح 2000 طن بدلا من 1000 طن، وذلك تحسبًا لأي طارئ قد يحدث، مع استمرار جاهزية المخبز الميداني، والذي تم تخصيصه لسكان قطاع غزة.

وكان موفد "القاهرة الإخبارية" قد أشار إلى معبر رفح مصطفى عبدالفتاح، إنه تم تجهيز 60 شاحنة مساعدات؛ تمهيدًا لإدخالها إلى الجانب الفلسطيني عبر منفذ رفح الحدودي.

وأضاف موفد القناة، خلال إفادته على الهواء، أن هذه هي القافلة الأكبر التي تستعد للدخول منذ بدء الحرب، ومصر ومنظمات المجتمع المدني تسعى لإحداث إنفراجة كبيرة في ملف إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.

ولفت إلى أن المساعدات الدولية تتوافد عبر مطار العريش للانطلاق بها إلى معبر رفح، وهذا يعكس الجهود التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إقناع دول العالم بضرورة إدخال مساعدات بشكل مستدام للأراضي الفلسطينية وأن الإجراءات على قدم وساق لتجهيز المزيد من الشاحنات، هناك عشرات الشاحنات التي تم تجهيزها، بخلاف الـ60 الموجودة والتي هي في طور الانطلاق للأراضي الفلسطينية.