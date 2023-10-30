وزراء العدل والزراعة والتنمية يتابعون تنفيذ التكليفات بمنع التعديات على الأراضى الزراعية

كتبت أسماء نصار

عقد المستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعا لمتابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الذى عقده اليوم بقصر الاتحادية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء فيما يخص التعديات على الاراضى الزراعية.

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن التعامل بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع محافظات الجمهورية وإزالة أى تعديات على أراضى وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة فى هذا الشأن بما يساهم فى وقف أى تعديات على الأراضى الزراعية لحماية مستقبل الأجيال القادمة.

كما ناقش وزراء العدل والزراعة والتنمية المحلية أيضاً التحديات التى تواجه الجهات المعنية فى هذا الملف وسبل التغلب عليها فيما يخص منع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف والإزالة فى المهد والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق وأصول الدولة والشعب.

يأتى ذلك أيضا فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الأراضى الزراعية باعتبارها المصدر الرئيسى للغذاء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء جمال زكى محافظ كفر الشيخ، ونهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

و اطلع الرئيس خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلاً عن عرض التحديات التى تواجه الجهات المعنية فى هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضى الزراعية، والتصدى بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدى عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.