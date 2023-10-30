وزارة التموين تحذر المخابز من إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

كتب مدحت وهبة

شدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على مديري المديريات بكافة محافظات الجمهورية بمتابعة عمل المخابز المنتجة للخبز المدعم مع توجيه إنذار أول وثاني وثالث للمخابز التي لا تلتزم بإنتاج رغيف خبز مدعم مطابق للمواصفات القياسية يليها سحب الترخيص حال عدم الالتزام بالإنذارات السابقة.

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية الخبز المدعم للمواطنين المقيدين على بطاقات التموين بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش.

على جانب آخر تستمر الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، كما تشارك وزارة التموين والتجارة الداخلية في المبادرة من خلال طرح السلع بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.