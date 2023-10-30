التنمية المحلية: الدولة تتصدى بحزم لملف التعديات والتعامل فوري مع المخالفات

كتبت أسماء نصار

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعاً مساء اليوم مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى بداية الاجتماع تم الإشارة إلى نتائج وتوجيهات الاجتماع الذى عقده اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ووزيرى الزراعة والتنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ ونائب محافظ البحيرة.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على الأهمية القصوى التى يوليها رئيس الجمهورية لملف التعديات على الأراضى الزراعية فى ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية التى تم تفعيلها فى جميع المحافظات المصرية، وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التعامل الفورى مع أى مخالفة يتم رصدها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين فى هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة العدل وكذا متابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين مع الجهات القضائية المعنية بالمحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى قيام المحافظين بالتنسيق مع مديرى الأمن وكافة الجهات المعنية التابعة لوزارة الزراعة على أرض المحافظات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم مع التعديات التى يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة والتى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التعامل بقرارات فورية من جانب المحافظين وكافة الجهات المعنية على أرض المحافظات فى الإزالة الفورية لأى تعدٍ جديد، ومصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.

كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة قيام المحافظين بالمتابعة اليومية لهذا الملف ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظات والتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التى ترصد بالأقمار الصناعية أى تغير يحدث على الأراضى الزراعية، كما وجه اللواء هشام آمنة بضرورة التحرك الفورى للسادة المحافظين وكافة الأجهزة التنفيذية وسكرتيرى العموم ورؤساء المدن والأحياء والوحدات القروية يومياً لمواجهة أى مخالفة تعدٍ على الأراضى الزراعية يتم رصدها.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية تفعيل اللجان المشكلة فى كل محافظة بالتعاون بين مديريات الزراعة والمحافظات وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشيراً إلى أن الدولة ستتعامل بحسم مع أى تقاعس من أى مسئول فى تلك اللجان أو مسئول معنى بهذا الملف لم يتخذ الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

وأكد آمنة أن الدولة بكافة أجهزتها ستتصدى بكل حزم لحالات التعديات على الأراضى الزراعية وسيتم التعامل خلال الساعات القادمة فى هذا الملف بكل حسم مع أى تعديات بالتنسيق المباشر والتعاون بين المحافظات ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالدولة فى كل محافظة وعدم التهاون فى التعامل مع هذا الملف للقضاء على هذه الظاهرة التى تهدد حقوق الأجيال القادمة.

كما وجه آمنة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتواصل اليومى مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة معدلات وجهود إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

كما طالب وزير التنمية المحلية من المحافظين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدى على الأراضى الزراعية.

وأضاف آمنة : الدولة لن تسمح بعودة أى تعديات أخرى على الأراضى الزراعية وأراضى وأملاك الدولة أو مبانى مخالفة أو عشوائية وستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدى لذلك.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المرور الميدانى على مدار اليوم من جانب الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء والإدارات الهندسية ومسئولى المناطق لرصد أى محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والإزالة فى المهد.

ومن ناحيته أكد السيد القصير وزير الزراعة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع التعدى عليها باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال بالإضافة إلى إنها المصدر الأساسى لإنتاج الغذاء.

كما أشار القصير إلى أن الدولة تنفق أموالا طائلة لاستصلاح أراضى جديدة فى الصحراء لتحقيق الامن الغذائى للمواطنين فمن باب أولى الحفاظ على الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا التى تكونت عبر آلاف السنين، وأضاف وزير الزراعة أنه وجه جميع قيادات وزارة الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضى ومديرى مديريات الزراعة فى المحافظات بالمتابعة المستمرة والتنسيق اليومى مع السادة المحافظين وتكثيف المرور الميدانى كل فى نطاق محافظته لمنع التعديات والازالة فى المهد لأى حالة تعد مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنها الحرمان من الأسمدة المدعمة لكافة الأراضى حيازة المتعدى وليس فقط المساحة المعتدى عليها.

كما أشار وزير الزراعة إلى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية فى الشرطة والإدارة المحلية من أجل أولا منع التعدى ثم الإزالة فى المهد فى حالة حدوث التعدى مع إعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.

وشهد الاجتماع استعراض المحافظين للجهود التى قامت بها المحافظات خلال الفترة الأخيرة فيما يخص مواجهة التعدى على الأرض الزراعية والتنسيق الذى يتم بين إدارة المساحة العسكرية ووحدات المتغيرات المكانية ومديريات الأمن فى هذا الملف.

وأكد المحافظين على بذلهم أقصى الجهود اللازمة بالتعاون مع جميع الجهات بالمحافظات للتصدى لتلك الظاهرة والقضاء عليها بصورة نهائية.