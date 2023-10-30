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وزير المالية للنواب: مصر سددت التزامات بـ52 مليار دولار خلال العامين الماضيين

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 03:53 م
وزير المالية للنواب: مصر سددت التزامات بـ52 مليار دولار خلال العامين الماضيين الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب كامل كامل

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كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تسديد مصر الالتزامات خلال العامين الماضيين بقيمة 52 مليار دولار.
 
وقال "معيط " خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، الدولة المصرية سددت الالتزامات خلال العامين بقيمة 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها.
 
وأشار إلي أن البيئة العالمية لتكلفة التمويل تتغير من وقت لآخر وأن هناك الأسواق الدولية ومع ارتفاع أسعار الفائدة ارتفاع مستويات الأسعار مما انعكس على أسعار فائدة القروض، مؤكدا أن الجميع يتجه في هذه الحالة إلي "تقليل الخطر".
 
وأشار إلي أن الدولة المصرية طرحت خلال الأسبوع الماضي سندات داخل السوق المالي الصيني بضمانة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر التمويل، مشيرا إلي طرح سندات في اليابان بحدود 4.5% .
 
وأوضح "معيط" أن أغلب دول العالم لديها عجز في الموازنة، لذلك تتجه إلي الأسواق الدولية والحصول علي تمويلات لسداد عجز الموازنة"، مضيفا :" مصر كان فيها عجز للموازنة العامة للدولة بنسبة 12% والآن 6% "، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل على تقليل فجوة عجز الموازنة".
 
وأشار إلي أن أهمية الحصول على قروض من أجل الاستمرار في التنمية وتحسين المعيشة، داعيا أن يتم أهمية ربط الموازنة حتي تستطيع وزارة المالية مواجهة سد العجز سواء عن طريق سندات أو قروض وذلك يكون بأقل تكلفة ممكنة والتنسيق مع البنك المركزي".
 
 
 
 
 
 






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