وزير التعليم: الإعلان الفورى لكل مديرية عن نظام امتحان الشهادة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماعا مع مديرى المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة العملية التعليمية، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وذلك بحضور خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحاضرين، مثمنا جهودهم فى ضبط وانتظام العام الدراسى الجديد، والالتزام بكافة الضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للارتقاء وتطوير العملية التعليمية.

وأكد الدكتور رضا حجازى على أنه تم تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تخريج الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، حيث تم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومى، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود فى إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

وأوضح الوزير أن هؤلاء المعلمين تم تدريبهم من خلال جهة معنية، بأعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديرى المدارس، وذلك بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل والذى يتناسب مع طبيعة عملهم.

كما أكد الدكتور رضا حجازى أن الوزارة بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها إصدار قرار وزارى لتعيين هؤلاء المديرين، كما وجه مديرى المديريات التعليمية بتأهيل المدارس التى ستشهد تعيين المعلمين من خريجى المبادرة الرئاسية، وسرعة توزيعهم على مدارس الجمهورية، كما شدد أيضا على أهمية تقديم كافة سبل الدعم لهم من قبل مديرى الإدارات التعليمية، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.

وفى إطار آخر، أكد الدكتور رضا حجازى على ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، باعتباره من أهم الأهداف السامية للتعليم، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ حقيبة تدريبية بداية شهر نوفمبر المقبل تحت عنوان "دور المدرسة فى تفعيل المواطنة لدى الطلاب" والتى تستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، وتتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، والايجابية، وممارسة الحقوق، فضلا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.

وفيما يتعلق بامتحانات الشهادة الإعدادية، شدد الوزير على مديرى المديريات التعليمية بضرورة الإعلان الفورى لكل مديرية عن نظام الامتحان، إذا ما كان بنظام البوكليت، أو بنظام العام الماضى، وذلك وفقا لظروف كل مديرية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش فى الامتحانات.

وبالنسبة لاختبارات الشهور للمراحل التعليمية للنقل، وجه الوزير بالسماح بإعداد هذه الاختبارات داخل المدرسة، بالتنسيق بين مديرى المدارس والإدارات التعليمية.

وفيما يتعلق بمجموعات الدعم المدرسى، أشار الوزير إلى أن مجموعات الدعم المدرسى ستكون أحد أدوات تقييم مديرى المديريات ومديرى عموم الإدارات، موجها بتوفير كل وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، وتوفير المعلمين المتميزين، والمشهورين، والقاعات المناسبة، بالإضافة إلى حرية اختيار الطلاب للمعلمين.

كما وجه الوزير بتوعية الطلاب وتعريفهم بالمواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة على موقعها الرسمى والتى تتضمن شرحا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، للمناهج المختلفة، مؤكدا على أهمية الاعلان عن هذا الرابط على موقع الوزارة للطلاب بمختلف مدارس الجمهورية؛ وذلك بهدف مساعدتهم على التحصيل الدراسى.

وخلال الاجتماع، أصدر الدكتور رضا حجازى عددا من التوجيهات، حيث شدد على مواصلة تفعيل الغياب للمراحل التعليمية المختلفة وخاصة لمرحلتى الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، والعمل على جذب الطلاب للمدارس عن طريق تنفيذ المسابقات والأنشطة المختلفة، لافتا أيضا إلى الحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية "مدرستنا"، والإعلان عن جداول فترات البث.

كما شدد الوزير على استمرار دور المتابعة الميدانية للمديريات والإدارات التعليمية، لمتابعة انضباط سير العمل وانتظام الدراسة بجميع المدارس؛ حرصًا على تقديم خدمة تعليمية متميزة بجميع المؤسسات التعليمية.

وأكد الوزير أيضا على ضرورة الحرص على توافر أعلى معدلات وسائل الأمن والسلامة للطلاب وكافة العاملين فى المؤسسات التعليمية، حفاظا على سلامتهم، ومتابعة أعمال الصيانات الدورية من خلال تقارير المسئول عن الصيانة فى كل مدرسة.