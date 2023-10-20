اليوم السابع
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الجمعة، 20 أكتوبر 2023 06:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أخبار × 24 ساعة.. زيادة ضخ زيت الطعام بالمجمعات والعبوة 800 جرام بـ40 جنيهًا

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. زيادة ضخ زيت الطعام بالمجمعات والعبوة 800 جرام بـ40 جنيهًا وزارة التموين - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:- 

 
مدير تعليم القاهرة يدعو العاملين للمشاركة فى مظاهرة تضامنية مع فلسطين غدًا

القومى لمشتقات البلازما: الجسم يعوض البلازما خلال 48 ساعة بعد التبرع

وزارة التعليم: إبراز انجازات الدولة والمشروعات القومية فى مسابقات ينفذها الطلاب

الصحة تعلن التقرير اليومي لحملة «100 يوم صحة».. تقديم 306 آلاف و760 خدمة

وزارة التعليم تقرر صرف حافز التطوير لمعلمى للصف السادس الابتدائى

وزيرة الهجرة تشارك فى فعالية "تسهيل انتقال العمالة الماهرة" مع ألمانيا

وزير العمل يلتقى القنصل العام الجديد فى جدة

 

 







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جامعه عين شمس

المعاهد الازهريه

غزه

العمل

الهجره

العدوان الاسرائيلى

المدارس اليابانيه




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