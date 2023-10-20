أخبار × 24 ساعة.. زيادة ضخ زيت الطعام بالمجمعات والعبوة 800 جرام بـ40 جنيهًا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-
مدير تعليم القاهرة يدعو العاملين للمشاركة فى مظاهرة تضامنية مع فلسطين غدًا
القومى لمشتقات البلازما: الجسم يعوض البلازما خلال 48 ساعة بعد التبرع
وزارة التعليم: إبراز انجازات الدولة والمشروعات القومية فى مسابقات ينفذها الطلاب
الصحة تعلن التقرير اليومي لحملة «100 يوم صحة».. تقديم 306 آلاف و760 خدمة
وزارة التعليم تقرر صرف حافز التطوير لمعلمى للصف السادس الابتدائى
وزيرة الهجرة تشارك فى فعالية "تسهيل انتقال العمالة الماهرة" مع ألمانيا
وزير العمل يلتقى القنصل العام الجديد فى جدة
الزراعة: 9 دول أفريقية تشارك فى البرنامج التدريبي لتنمية المزارع السمكية
كهرباء القناة تسترد 393 مليونا و614 ألف جنيه من سرقات التيار
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