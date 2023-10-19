اليوم السابع
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المدارس اليابانية تكشف تعليمات أداء طلاب الصف الرابع الابتدائى امتحان شهر أكتوبر

الخميس، 19 أكتوبر 2023 02:58 م
المدارس اليابانية تكشف تعليمات أداء طلاب الصف الرابع الابتدائى امتحان شهر أكتوبر المدارس المصرية اليابانية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت المدارس المصرية اليابانية، تعليمات لطلاب الصف الرابع الابتدائي، بشأن امتحانات شهر أكتوبر، المقرر أن يتم عقده نهاية أكتوبر الجارى، جاءت كالتالى: -
 
- سيتم إعلان جدول الامتحانات قريبا.
 
- ممنوع الغياب نهائيًّا لأى طالب أو طالبة أثناء امتحانات الشهر .
 
- فى حالة المرض على الطالب أثناء انعقاد امتحانات شهر أكتوبر، أن يحضر إلى الامتحان متخذًا كافة الإجراءات الأحترازية حيث أنه يمتنع على الطالب تجاهل هذه الإجراءات و سنقوم بمتابعته.
 
- خلال امتحانات شهر أكتوبر سيكون اليوم الدراسي كاملًا وسيعقد الامتحان في الحصة (الثالثة والرابعة).
 
- ممنوع انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر أكتوبر إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.
 
- ممنوع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة الامتحانات .
 
- حضور الطالب في امتحانات شهر أكتوبر يكون بالزى المدرسي ويمنع الزي المخالف.
 
- على الطالب أن يلتزم بحضور امتحانات شهر أكتوبر ومعه أدواته المدرسية الخاصة.
 
 






وزارة التربية والتعليم

امتحان شهر أكتوبر

امتحانات الشهر لصفوف النقل

اخبار مصر




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