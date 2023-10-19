المدارس اليابانية تكشف تعليمات أداء طلاب الصف الرابع الابتدائى امتحان شهر أكتوبر

كتب محمود طه حسين

أعلنت المدارس المصرية اليابانية، تعليمات لطلاب الصف الرابع الابتدائي، بشأن امتحانات شهر أكتوبر، المقرر أن يتم عقده نهاية أكتوبر الجارى، جاءت كالتالى: -

- سيتم إعلان جدول الامتحانات قريبا.

- ممنوع الغياب نهائيًّا لأى طالب أو طالبة أثناء امتحانات الشهر .

- فى حالة المرض على الطالب أثناء انعقاد امتحانات شهر أكتوبر، أن يحضر إلى الامتحان متخذًا كافة الإجراءات الأحترازية حيث أنه يمتنع على الطالب تجاهل هذه الإجراءات و سنقوم بمتابعته.

- خلال امتحانات شهر أكتوبر سيكون اليوم الدراسي كاملًا وسيعقد الامتحان في الحصة (الثالثة والرابعة).

- ممنوع انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر أكتوبر إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

- ممنوع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة الامتحانات .

- حضور الطالب في امتحانات شهر أكتوبر يكون بالزى المدرسي ويمنع الزي المخالف.

- على الطالب أن يلتزم بحضور امتحانات شهر أكتوبر ومعه أدواته المدرسية الخاصة.