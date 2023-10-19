الزراعة: 9 دول أفريقية تشارك فى البرنامج التدريبي لتنمية المزارع السمكية

كتبت أسماء نصار

سلم الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية شهادات التدريب لـ16 مبعوثا من 9 دول أفريقية في البرنامج التدريبي تنمية المزارع السمكية لتحقيق الأمن الغذائى فى أفريقيا، يأتى ذلك فى إطار برامج التعاون الدولى بين مصر وعدد من الدول.

يأتى ذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبالتعاون مع المركز المصرى الدولى للزراعة ومنظمة الجايكا اليابانية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتنفيذ البرنامج التدريبى.

شارك فى البرنامج 16 متدربا، يمثلون 9 دول أفريقية وهى " الكونغو الديمقراطية – بوروندى –بوركينا فاسو – غانا – غينيا - مالاوى - زامبيا – كوديفوار – بينين" وذلك لمدة شهرين في الفترة من 21/8/2023 الى 19/10/2023​.

وأشار موسى إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تنمية المهارات وإكسابهم الخبرات اللازمة التي تمكنهم من تطبيق نظم الاستزراع السمكي الحديثة والمكثفة وطرق تغذية الأسماك وإنتاج الأعلاف، باستخدام الموارد المتاحة لديهم ومعرفة طرق الوقاية والعلاج لأهم أمراض الأسماك الشائعة وذلك لتحقيق أعلى إنتاجية من الأسماك في دولهم لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا.

وتضمن البرنامج التدريبي محاضرات نظرية (اونلاين) وزيارات ميدانية للعديد من الأنشطة في مجال الاستزراع السمكي وتربية الأسماك وبعض الجولات السياحية وزيارات معالم مصر السياحية.

وأشاد المتدربين بالبرنامج من حيث تغطيته لأوجه احتياجاتهم التدريبية والتعرف علي الخبرات المصرية في مجال " تنمية المزارع السمكية " متوجهين بالشكر للدولة المصرية على كرم الضيافة ولكل من ساهم في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية.