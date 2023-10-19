اليوم السابع
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القومى لمشتقات البلازما: الجسم يعوض البلازما خلال 48 ساعة بعد التبرع

الخميس، 19 أكتوبر 2023 10:00 م
القومى لمشتقات البلازما: الجسم يعوض البلازما خلال 48 ساعة بعد التبرع وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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شجعت ادارة المشروع القومى لمشتقات البلازما المواطنين على الإنضمام لبرنامج المتبرع المنتظم بالبلازما: وتابعت: يعوض الجسم البلازما خلال 24 الي 48 ساعة بعد التبرع و بالتالي يمكن التبرع بأمان أسبوعياً .
 
وقالت ادارة المشروع القومى لمشتقات البلازما : بتبرعك بالبلازما هتستفيد و هتساعد في توفير العلاج لمرضي كتير بمصر.
 
وأضافت : يمكن التواصل مع المشروع للتعرف بشكل كبير على برنامج المتبرع المنتظم بالبلازما ومزاياه. 
 
وتابعت :يمكن التعرف على تفاصيل المشروع من خلال الخط الساخن 15442  .
 
 






المشروع القومى لمشتقات البلازما

مشتقات البلازما

التبرع بالبلازما



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