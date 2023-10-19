القومى لمشتقات البلازما: الجسم يعوض البلازما خلال 48 ساعة بعد التبرع

كتب وليد عبد السلام

شجعت ادارة المشروع القومى لمشتقات البلازما المواطنين على الإنضمام لبرنامج المتبرع المنتظم ب البلازما : وتابعت: يعوض الجسم البلازما خلال 24 الي 48 ساعة بعد التبرع و بالتالي يمكن التبرع بأمان أسبوعياً .

وقالت ادارة المشروع القومى لمشتقات البلازما : بتبرعك بالبلازما هتستفيد و هتساعد في توفير العلاج لمرضي كتير بمصر.

وأضافت : يمكن التواصل مع المشروع للتعرف بشكل كبير على برنامج المتبرع المنتظم بالبلازما ومزاياه.

وتابعت :يمكن التعرف على تفاصيل المشروع من خلال الخط الساخن 15442 .