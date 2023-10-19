وزارة التعليم تقرر صرف حافز التطوير لمعلمى للصف السادس الابتدائى

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا الى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة، موضحة أنه بالإشارة إلى ما تقوم به الدولة من مجهودات في إطار تطبيق و تطوير منظومة التعليم حرصا من القيادة السياسية على رفع مستوى المعيشة للفئات المشاركة من خلال صرف حافز التعليم المعلمي وموجهي الصفوف الأولي و بناءا على توصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدعم موازنات وزارة التربية والتعليم، الباب الأول الأجور و تعويضات العاملين لصرف حوافز تخصص لمدرسي وموجهي و مديري و وكلاء رياض الأطفال ومدرسي وموجهي ومديري والوكلاء بالمدارس الإبتدائية ، والمدارس المتعددة المراحل بالصفوف من الأولى إلى السادس الإبتدائي .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه بالعرض على وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، وجهه بمخاطبة المديريات للتنبية بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إضافة فئات الصف السادس الإبتدائي للفئات المستحقة في صرف حافز تطوير التعليم مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق تطبيقها على الفئات المشاركة في العام الدراسي السابق.

وشددت الوزارة على أن يكون الصرف بصفة عاجلة و في أقرب وقت ممكن دون أي تأخير وذلك من الاعتمادات الموجودة تحت تصرف المديريات ببند 30/3 حافل تطوير التعليم قبل الجامعي لحين قيام وزارة المالية بموافات المديريات بالدعم المخصص لهذا الغرض.