وزارة الصحة تكشف الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا سنويًا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا وذلك منعا لتعرضهم للمضاعفات الصحية حال الإصابة بالفيروس
وبحسب وزارة الصحة والسكان فان الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا تشمل:
1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات
2- كبار السن
3- المصابين بأمراض مزمنه كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية
4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة
5- العاملين بالمجال الطبى
6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.
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