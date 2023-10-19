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وزارة الصحة تكشف الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا سنويًا

الخميس، 19 أكتوبر 2023 11:02 م
وزارة الصحة تكشف الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا سنويًا وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا وذلك منعا لتعرضهم للمضاعفات الصحية حال الإصابة بالفيروس 

وبحسب وزارة الصحة والسكان فان الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا تشمل: 

1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات 

2- كبار السن 

3- المصابين بأمراض مزمنه كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية 

4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة 

5- العاملين بالمجال الطبى

6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.

 







الصحة

وزارة الصحة

لقاح الانفلونزا

الفئات الاكثر حاجة للقاح الانفلونزا




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