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وزارة التعليم: إبراز انجازات الدولة والمشروعات القومية فى مسابقات ينفذها الطلاب

الخميس، 19 أكتوبر 2023 09:00 م
وزارة التعليم: إبراز انجازات الدولة والمشروعات القومية فى مسابقات ينفذها الطلاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنجازات الدولة في كل المجالات كالتعليم والصحة والسكن وكافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، من خلال مسابقات يتم تنفيذها من خلال الطلاب بالمدارس، موضحة أنه يتم تنفيذ، مسابقة المبدع الصغير بالحلقة الابتدائية، مسابقة ابدع وابتكر بالحلقة الإعدادية، مسابقة نعم نستطيع بالمرحلة الثانوية لجميع تلاميذ المدارس الحكومية.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .






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