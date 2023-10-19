وقفة تضامنية لطلاب جامعة حلوان لدعم أهل غزة وتأييد موقف الرئيس السيسى.. صور

كتب محمد صبحى

نظم طلاب جامعة حلوان وقفة، اليوم الخميس، احتجاجا على ما يحدث فى غزة من هجوم وعدوان على الشعب الفلسطينى، مستنكرين كل ما يرتكبه الجيش الإسرائيلى من الجرائم المخالفة لكافة القيم الإنسانية التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق في الأراضي المقدسة، وقصفها مستشفى الأهلى المعمدانى فى قطاع غزة، الذى أدى لاستشهاد المئات من المدنيين، ورددوا طلاب جامعة حلوان شعارات خلال الوقفة التضامنية "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

جاءت تلك الوقفة التضامنية للطلاب بعد أن أعلنت جامعة حلوان أنها تقف صفا واحدًا خلف القيادة السياسية، حيث تم إعلان حالة الحداد وتنكيس أعلام الجامعة حدادًا على أرواح الضحايا فى غزة، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على دعم الجامعة القوي لموقف الدولة المصرية واصطفافها مع القيادة السياسية في جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها، دعما للقضية الفلسطينية وحماية سيادة الدولة المصرية، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التضامن الإنساني مع الشعب الفلسطيني وتعميق الدعم لجهود تحقيق السلام والاستقرار.







