أخبار 24 ساعة.. التموين: وصول 100 ألف طن سكر خام مستورد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير الزراعة: 100 مليار جنيه استثمارات في الثروة الداجنة وطورنا 281 مركز تجميع ألبان
وزير الزراعة: تكلفة استصلاح الأراضي تصل لـ250 ألف جنيه للفدان الواحد
وزير الزراعة خلال مؤتمر حكاية وطن: وفرنا احتياجات الشعب من المنتجات الزراعية
وزير الزراعة: العالم كله لمس الدور المحوري للقطاع في منظومة الأمن الغذائي
وزير الزراعة: الأمن الغذائي واجه تحديات متشابكة ومتلاحقة منها التغيرات المناخية
وزير الزراعة: كنا سباقين في دعم القطاع الزراعى بفضل توجيهات الرئيس السيسي
الصحة: مراجعة الموقف التنفيذى للمستشفيات المشاركة بمنظومة الأطراف الصناعية
التموين: وصول 100 ألف طن سكر خام مستورد
وزير النقل: أنفقنا 15 مليار جنيه على الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية
وزير النقل: ما تم تنفيذه من أرصفة بميناء الإسكندرية لم نشهده منذ عهد محمد علي
المهندس كامل الوزير: لن نستورد أي أتوبيس من الخارج بحلول 2024
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