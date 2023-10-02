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أخبار 24 ساعة.. التموين: وصول 100 ألف طن سكر خام مستورد

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التموين: وصول 100 ألف طن سكر خام مستورد وزير التموين الدكتور على المصيلحى
كتب محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 

وزير الزراعة: 100 مليار جنيه استثمارات في الثروة الداجنة وطورنا 281 مركز تجميع ألبان

وزير الزراعة: تكلفة استصلاح الأراضي تصل لـ250 ألف جنيه للفدان الواحد
وزير الزراعة خلال مؤتمر حكاية وطن: وفرنا احتياجات الشعب من المنتجات الزراعية
وزير الزراعة: العالم كله لمس الدور المحوري للقطاع في منظومة الأمن الغذائي
وزير الزراعة: الأمن الغذائي واجه تحديات متشابكة ومتلاحقة منها التغيرات المناخية
وزير الزراعة: كنا سباقين في دعم القطاع الزراعى بفضل توجيهات الرئيس السيسي
الصحة: مراجعة الموقف التنفيذى للمستشفيات المشاركة بمنظومة الأطراف الصناعية
التموين: وصول 100 ألف طن سكر خام مستورد
وزير النقل: أنفقنا 15 مليار جنيه على الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية

 


وزارة التموين

وصول 100 ألف طن سكر خام

اخبار مصر



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