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وزير الزراعة: تكلفة استصلاح الأراضي تصل لـ250 ألف جنيه للفدان الواحد

الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:58 م
وزير الزراعة: تكلفة استصلاح الأراضي تصل لـ250 ألف جنيه للفدان الواحد وزير الزراعة
كتب محمد شعلان

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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن مصر تسير في مشروعات التوسع الأفقي ونستصلح الصحراء في مصر، قائلا: هذا العمل مش عمل بسيط ويأخذ جهد وعرق وتكاليف والجهد اللي تم في مشروعات الاستصلاح من معدات وأجهزة واجراءات كبيرة".
 
وأضاف السيد القصير، خلال كلمته بفعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن، أن تكلفة مشروعات التوسع الافقي في استصلاح الأراضي الزراعية تصل لـ250 ألف جنيه للفدان الواحد، مؤكدا أن الجهد المبذول في المشروعات الزراعية أكثر من مشروعات خالدة في ذهن المصريين.
 
وتابع: عندنا مشروعات توشكى الخير سيناء والتوسع في الدلتا ولدينا مشروعات زراعية كبرى نعمل على تنفيذها، وبنرفع المياه لارتفاعات تصل لـ50 مترا وعمق الترع 20 مترا"، مؤكدا أن هناك جهدا مبذولا في مشروعات التوسع الافقي.

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