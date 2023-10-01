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التموين: وصول 100 ألف طن سكر خام مستورد

الأحد، 01 أكتوبر 2023 05:56 م
التموين: وصول 100 ألف طن سكر خام مستورد سكر ، صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن وصول باخرتين إلى مصر محملين 100 ألف طن سكر خام في إطار ممارسة دولية قامت بها لاستيراد 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل، ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد من سلعة السكر، حيث  يكفي المخزون حتى أبريل المقبل، كما أن موسم حصاد قصب السكر يبدأ في يناير 2024 وموسم البنجر في فبراير المقبل.

وعلى مدار الـ 9 سنوات الماضية شهد ملف منظومة التموين والتجارة الداخلية تطورات كبيرة خاصة فيما يتعلق بمنظومة السلع الاستراتيجية والتموينية فى ظل توجيهات القيادة السياسية الحالية بتطوير الشركات والمصانع التابعة للدولة لزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز المخزون لكافة السلع الأساسية، حيث قامت وزارة التموين والتجارة بتطوير المصانع المنتجة للسلع الاستراتيجية مما ساهم فى زيادة معدلات الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج .

 


التموين

مخزون السكر

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السكر المحلى

أسعار السكر



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