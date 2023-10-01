هيئة الدواء توضح معلومات مهمة عن ارتجاع المرىء.. تفاصيل

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء غير صحيح إن إنتاج الحمض يسبب ارتجاع المريء​، وإنما تكمن المشكلة في وجود الحمض في المكان الخطأ، بدلاً من البقاء في المعدة.​

وأضافت أن ارتجاع المريء لا يرتبط بكمية الحمض؛ وعادة ما تكون كمية الحمض التي يتم إنتاجها في معدة الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء متوسطة، ولكن المشكلة تكمن في وجود الحمض في المكان الخطأ، بدلاً من البقاء في المعدة.​

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وتنصح هيئة الدواء المصرية المرضى الذين يعانون من الحموضة تجنب تناول المأكولات والمشروبات التي تتسبب في تهيج المعدة، مثل القهوة والشاي والأطعمة الدسمة أو الحارة، في حال استمرار الأعراض بعد تناول الأدوية؛ فيجب مراجعة مقدم الرعاية الصحية​.