اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الزراعة: كنا سباقين في دعم القطاع الزراعى بفضل توجيهات الرئيس السيسي

الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:46 م
وزير الزراعة: كنا سباقين في دعم القطاع الزراعى بفضل توجيهات الرئيس السيسي وزير الزراعة السيد القصير
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال السيد القصير وزير الزراعة، أن العالم كله لمس مؤخرا الدور المحورى الذى يلعبه قطاع الزراع فى الأمن الغذائى، حيث تخطى إتاحة الغذاء البعد الاقتصادى والاجتماعى للعبد السياسى والقومى.

وأضاف وزير الزراعة، خلال اليوم الثانى لمؤتمر حكاية وطن :"كنا سباقين فى دعم القطاع الزراعى بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ".

وتابع السيد القصير :"الرئيس السيسى هو ما جعلنا نوفر متطلبات واحتياجات الشعب المصرى فى فترات عجزت فيها العديد من الدول بينها دول متقدمة ومنها دول لم تنجح فى التصدير الزراعى، وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسى بتوفير احتياجات الشعب المصرى".

 


مؤتمر حكاية وطن

مؤتمرحكايه وطن

حكايه_وطن

إنجازات الدولة المصرية

جلسات مؤتمر حكاية وطن

موضوعات مؤتمر حكاية وطن

أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن

اجنده حكايه وطن

فعاليات حكايه وطن

فعاليات حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن

مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية

مشروعات الدولة المصرية

التنمية الاقتصادية في مصر

الرئيس السيسى

أخبار مؤتمر حكاية وطن

كلمة الرئيس السيسى

أخبار الرئيس السيسى

المشاركون في مؤتمر حكاية وطن

حياة كريمة

برنامج تكافل وكرامة

القضاء على فيروس سى

تعمير سيناء

مشروعات الطرق

مشروعات الموانئ

المزارع السمكية

الرمال السوداء

تطوير التعليم

التأمين الصحى

الدعم

محطات تحلية المياه

القضاء على العشوائيات

العلمين الجديدة

اكتشافات البترول

اكتشافات الغاز

حكاية_وطن

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة