وزير الزراعة: كنا سباقين في دعم القطاع الزراعى بفضل توجيهات الرئيس السيسي

كتب أحمد عرفة

قال السيد القصير وزير الزراعة، أن العالم كله لمس مؤخرا الدور المحورى الذى يلعبه قطاع الزراع فى الأمن الغذائى، حيث تخطى إتاحة الغذاء البعد الاقتصادى والاجتماعى للعبد السياسى والقومى.

وأضاف وزير الزراعة، خلال اليوم الثانى لمؤتمر حكاية وطن :"كنا سباقين فى دعم القطاع الزراعى بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ".

وتابع السيد القصير :"الرئيس السيسى هو ما جعلنا نوفر متطلبات واحتياجات الشعب المصرى فى فترات عجزت فيها العديد من الدول بينها دول متقدمة ومنها دول لم تنجح فى التصدير الزراعى، وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسى بتوفير احتياجات الشعب المصرى".