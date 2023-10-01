وزير الزراعة: الأمن الغذائي واجه تحديات متشابكة ومتلاحقة منها التغيرات المناخية

كتب أحمد عرفة

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الأمن الغذائي واجه تحديات متشابكة ومتلاحقة منها التغيرات المناخية وتداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وهو ما أثر على النظم الزراعية والإنتاجية والأسعار.

وأضاف وزير الزراعة، خلال اليوم الثانى لمؤتمر حكاية ةطن ، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية لتحقيق التنمية الزراعية استهدفت زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي.

وأوضح السيد القصير، أن الاستراتيجية استهدفت توفير فرص عمل وبناء أنظيمة زراعية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية.