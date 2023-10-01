اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الزراعة: الأمن الغذائي واجه تحديات متشابكة ومتلاحقة منها التغيرات المناخية

الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:46 م
وزير الزراعة: الأمن الغذائي واجه تحديات متشابكة ومتلاحقة منها التغيرات المناخية السيد القصير وزير الزراعة
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الأمن الغذائي واجه تحديات متشابكة ومتلاحقة منها التغيرات المناخية وتداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وهو ما أثر على النظم الزراعية والإنتاجية والأسعار.

 وأضاف وزير الزراعة، خلال اليوم الثانى لمؤتمر حكاية ةطن ، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية لتحقيق التنمية الزراعية استهدفت زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي.

وأوضح السيد القصير، أن الاستراتيجية استهدفت توفير فرص عمل وبناء أنظيمة زراعية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية.

 


مؤتمر حكاية وطن

مؤتمرحكايه وطن

حكايه_وطن

إنجازات الدولة المصرية

جلسات مؤتمر حكاية وطن

موضوعات مؤتمر حكاية وطن

أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن

اجنده حكايه وطن

فعاليات حكايه وطن

فعاليات حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن

مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية

مشروعات الدولة المصرية

التنمية الاقتصادية في مصر

الرئيس السيسى

أخبار مؤتمر حكاية وطن

كلمة الرئيس السيسى

أخبار الرئيس السيسى

المشاركون في مؤتمر حكاية وطن

حياة كريمة

برنامج تكافل وكرامة

القضاء على فيروس سى

تعمير سيناء

مشروعات الطرق

مشروعات الموانئ

المزارع السمكية

الرمال السوداء

تطوير التعليم

التأمين الصحى

الدعم

محطات تحلية المياه

القضاء على العشوائيات

العلمين الجديدة

اكتشافات البترول

اكتشافات الغاز

حكاية_وطن

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

بث مباشر .. الرئيس السيسي يشهد فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن"

الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:34 م

رئيس زراعة الشيوخ: "حكاية وطن" حدث هام لاستعراض إنجازات الدولة وتوعية المواطنين

الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:20 م

سياسيون: كلمة الرئيس بـ"حكاية وطن" طمأنت للمصريين بشأن استكمال طريق التنمية

الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:14 م

الأحزاب تشيد بحديث الرئيس السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن.. الإصلاح والنهضة: الرئيس أعطى ملحمة من الكفاح والعرق.. الأحرار الاشتراكيين: وضع خطة اقتصادية شاملة.. حسام الخولى: حقق الحلم فى جمهورية جديدة

الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة