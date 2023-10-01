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المهندس كامل الوزير: لن نستورد أي أتوبيس من الخارج بحلول 2024

الأحد، 01 أكتوبر 2023 03:39 م
المهندس كامل الوزير: لن نستورد أي أتوبيس من الخارج بحلول 2024 وزير النقل كامل الوزير
كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

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قال وزير النقل كامل الوزير، إنه يتم العمل حاليا على توطين صناعة السكة الحديد، متابعا: «لدينا مصنع سمياف التابع للهيئة الوطنية العربية للتصنيع، ويعمل في كل الوحدات المتحركة، والآن يجمع قطارات مترو مورّدة من كوريا، فضلا عن تصنيع عربات باور إلى جانب سيارات نقل بضائع».
 
وأضاف وزير النقل خلال كلمته بجلسات اليوم الثاني لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، عبر قناة "إكسترا نيوز"، قائلا: «حتى الآن نستورد قضبان سكك حديدية، ولأول مرة في مصر يتم إنشاء مصنع لقضبان السكك الحديدة في شركة السويس للصلب».
 
وتابع: «الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير تنتج كل قطع الغيار اللازمة للسكك الحديدية»، مؤكدا: «لن نستورد أي أتوبيس أو وحدة متحركة من الخارج بحلول 2024».
 

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