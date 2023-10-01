وزير الزراعة: 100 مليار جنيه استثمارات في الثروة الداجنة وطورنا 281 مركز تجميع ألبان

كتب محمد شعلان

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان شهدت تطور كبير وتم تطوير 281 مركز تجميع ألبان، فضلا عن الاهتمام بالثروة الداجنة لما تحققه مصر في هذا المجال.

وأضاف السيد القصير، خلال عرض رؤية الوزارة بمؤتمر حكاية وطن، أن الثروة الداجنة نحقق فيها اكتفاء ذاتي وفيها 100 مليار جنيه استثمارات وننتج 14 مليار بيضة وأكثر من 3 مليون عامل يعملون في هذه الصناعة، مؤكدا أن لدينا ثروة داجنة كبيرة والدواجن صناعة كبيرة.

وأوضح السيد القصير، أن حجم الثروة الداجنة الكبير في مصر كان يستلزم التوسع في اللقاحات البيطرية، مضيفا: زودنا الطاقة في معهد البحوث الزراعية من 200 مليون جرعة إلى 1.5 مليار جرعة لتغطية احتياجاتنا، ولدينا ثروة داجنة كبيرة في مختلف المجالات.